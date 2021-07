César Ritter es uno de los actores peruanos que pegaron el salto a la fama gracias a la exitosa serie “Mil oficios”, producida por Efraín Aguilar. En la historia de la recordada ficción, interpretaba a Lalo Chávez, mejor amigo de Memo Reyes (Michael Finseth) y enamorado de Carola Olazo (Vanessa Jerí). Si bien había mucha química entre su él y la popular ‘Chica Terremoto‘, en realidad, el actor ya se había fijado en otro personaje con la que a la larga acabaría enamorándose y conformando una familia.

Curiosamente, César Ritter se confesó enamorado de Cecilia Rospigliosi, la ex actriz que en “Mil oficios” interpretaba a Mafer (enamorada de Memo), pero no fue recién hasta muchos años después que ambos terminarían juntos y con dos hijos producto de su inconmensurable amor. ¿Cómo surgió esta historia de amor que nació en los sets de grabación de un programa de televisión y que hoy es una realidad que ambos no dudan en gritar a los cuatro vientos? Aquí te lo contamos con lujo de detalle.

LA HISTORIA DE AMOR CÉSAR RITTER Y CECILIA ROSPIGLIOSI

Mafer, el personaje de Cecilia Rospigliosi, fue bastante querido en la serie, ella interpretaba a la novia de Memo, el hijo de Renato Reyes. Pero después de trabajar en ‘Mil oficios’, Rospigliosi se alejó por completo de la televisión y las series. Se centró en su carrera de psicología alejada por completo de las cámaras de televisión.

Mafer fue un personaje bastante querido en la telenovela, fue la novia de Memo (Foto: Panamericana TV)

Tal y como lo leíste, César Ritter y Cecilia Rospigliosi se casaron y tienen dos hijos. Ambos se conocieron mientras grababan “Mil oficios”, pero entonces no habían compartido mucho más allá del trabajo que tenían que hacer. Fue el propio actor que contó la historia en una entrevista con Moloko Podcast en 2019.

“Mafer era mi amor platónico, pero pensaba que no había forma. No me imaginaba, no me daba para tirar maíz (coquetearla)”, señaló Ritter. “Éramos muy amigos. Pero no me pasaba por la cabeza (pretenderla)”, agregó.

“Mucho después, me la encuentro. Ella estaba haciendo su internado en el Larco Herrera, porque es psicóloga, entonces yo la veo con su bata. Me pregunté qué estará grabando. Me acerqué y comenzamos a conversar un buen rato. De ahí empezó todo”, reveló el actor.

Cecilia Rospigliosi decidió retirarse de la actuación, tiempo después se casó con César Ritter (Foto: Instagram/César Ritter)

“Pasaron un montón de cosas y ahora estamos juntos”, contó Ritter sobre su relación con Cecilia Rospigliosi.

CÉSAR RITTER Y SUS DOS HIJOS

César Ritter y Cecilia Rospigliosi se casaron y tuvieron dos hijos. En Instagram, que es la red social que más usa, el actor ha compartido fotos y videos de algunos momentos acompañado de sus retoños que suele acompañar con mensajes de reflexión.

LA HISTORIA DETRÁS DE LA CREACIÓN DE LALO

Si bien César Ritter debutó en la pantalla en la telenovela “Escándalo” de Iguana producciones, fue “Mil oficios” la serie que le permitió alcanzar la fama a muy temprana edad. Pero, ¿cómo llegó a crear a Lalo? De acuerdo con su relato en el podcast, en principio su personaje solo iba a estar en quince capítulos; pero la popularidad y la aceptación del público creció que se terminó quedando. Además, Ritter cuenta que desde el principio hubo mucha química con Efraín Aguilar.

Sobre la construcción del personaje, dijo: “Yo siempre he querido darla de barrio, pero en realidad no lo tengo. Tenía una fascinación por el que siempre ha tenido barrio. Lalo tiene muchísimas cosas mías. Lo que hizo que el personaje tuviera una mayor libertad y, tal vez, por momentos, una mayor verdad dentro de lo inverosímil que puede ser el personaje”.

Incluso, César Ritter cuenta que el cuarto de Lalo no estaba establecido en el guion original y fue él quien ayudó a armar la escenografía, llevando objetos suyos para crear su propia atmósfera. “Yo llevé mis cuadros. [El cuarto] se fue formando ahí”, reveló.

“Lo que más me gustaba de Lalo era que de repente los papás no podían tener cabeza, porque no había presupuesto. La familia de Lalo era su barrio. Él tenía más plata que memo, tenía un carro”, agregó.

En otro momento de la entrevista, el actor peruano cuenta que el productor de “Mil oficios” le dio libertad de crear al personaje. Y que, de hecho, fue su idea que Lalo ‘conversara’ con Dios. Al respecto, César Ritter dijo que esto nació porque le tocaba hacer un monólogo y no sabía con quién hablar para grabar la escena y fue gracias a esa confianza que le dio Aguilar la que le permitió hacer quizás, una de las cosas más graciosas que tiene su personaje.

Finalmente, refirió que, si bien él no tenía ‘calle’ o ‘barrio’, el ambiente en la producción fue como tal, todos eran amigos, había códigos que se respetan y todos colaboraban para que las escenas salieron perfectas. Desde el productor, hasta los camarógrafos y actores.

