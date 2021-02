El periodista del programa “La Banda del Chino”, César Seijas, se convirtió en noticia este viernes 19 de febrero luego de que el cómico Kike Suero dejara entrever que estuvo enamoró a su exmujer Geraldine Quezada cuando iba a su casa a hacerle un reportaje.

Kike Suero no se guardó nada y envió un video en el que encaraba al reportero César Seijas en la cámaras y lo amenazaba con contarle todo a su pareja.

Pero la cosa no quedó ahí y es que envió a la producción de “Amor y Fuego” los mensajes por WhatsApp entre César Seijas y Geraldine Quezada.

En el chat se lee a César Seijas escribiendo a la exmujer de Kike Suero porque el cómico le habría escrito a la pareja del periodista. “El hijo de p*** le escribió a mi mujer”, le dice Seijas a Quezada, para posteriormente añadir: “No ella lo vi y me acaba de escribir. Ahora si me fregué literal (...) y si le manda cosas me ca**”.

Seguidamente, el reportero de “La Banda del Chino”, César Seijas, se habría lamentado. “No sé qué hacer Geral”, a lo que ella le responde: “Eso hubieras pensado antes de acosarme”. Pero eso no es todo, en la conversación habrían dejado en evidencia de que ella borra los mensajes que le manda a él porque este le dice que no es necesario.

Difundido los chats, César Seijas ha preferido el silencio al respecto en sus redes sociales, pero en su cuenta de Instagram compartió lo que estuvo haciendo mientras Kike Suero lo echaba. Resulta que estuvo degustando de una leche de tigre. También publicación sobre dónde adquirir oxígeno en Huaraz.

César Seijas y su publicación mientras Kike Suero revelaba chats con su exmujer Geraldine Quezada | OJO

La reacción de Geraldine Quezada luego que Kike Suero revelara los chats entre César Seijas y ella | OJO

