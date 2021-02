El cómico Kike Suero no solo lanzó tremenda bomba al decir que el reportero de “La Banda del Chino” César Seijas y su exmujer habrían mantenido al parecer un amorío y que habría iniciado con el hombre de prensa iba a su casa para entrevistar al cómico.

“Ese tipo se metía a mi casa a hacerme el reportaje y mientras me hacía el reportaje y me abrazaba diciéndome hermanito, tenía una relación con esta señora en mi casa”, contó Kike Suero para mostrar las conversaciones por WhatsApp entre César Seijas y su exmujer.

En el chat se lee a César Seijas escribiendo a la exmujer de Kike Suero porque el cómico le habría escrito a la pareja del periodista.

“El hijo de p*** le escribió a mi mujer”, le dice César Seijas a la mujer, para posteriormente añadir: “No ella lo vi y me acaba de escribir. Ahora si me fregué literal (...) y si le manda cosas me ca**”.

Seguidamente, el reportero de “La Banda del Chino”, César Seijas, se habría lamentado. “No sé qué hacer Geral”, a lo que ella le responde: “Eso hubieras pensado antes de acosarme”. Pero eso no es todo, en la conversación habrían dejado en evidencia de que ella borra los mensajes que le manda a él porque este le dice que no es necesario.

Luego de que Rodrigo González y Gigi Mitre hayan leído el mensaje, la exmujer de Kike Suero descartó alguna relación con el periodista Césara Seijas.

