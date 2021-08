¡EMOCIONADA! Así se encuentra la bailarina Isabel Acevedo tras conocer que el cantante Alejandro Sanz la comenzó a seguir en su cuenta de Instagram, e incluso comentó una de sus publicaciones, donde baila la última canción del español.

En el video se ve a la popular ‘Chabelita’ bailando la canción ‘Lejos conmigo’, tema que grabó Alejandro Sanz junto a Greeicy.

“Estoy muy feliz porque el video lo subí ayer (sábado) por la noche y hoy (domingo) Alejandro y Greeicy lo repostearon, hasta me comentaron”, contó la ‘Ojiverde’ a un medio local.

La expareja de Christian Domínguez también comentó que no se ha percatado si el interprete de ‘Amiga Mía’ le escribió por interno, pues ella no maneja sus redes.

“No he me percatado, pero mi community manager me avisó que Alejandro comenzó a seguirme. Ambos artistas son admirables y tienen carreras impecables, por eso me sorprendió la inmediatez de su ‘repost”, añadió súper contenta.

