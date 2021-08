¡Fuertes declaraciones! Christian Domínguez se encuentra viviendo un gran momento en su vida romántica al lado de Pamela Franco y su pequeña María Cataleya. Sin embargo, el cantante sorprendió a propios y extraños al recordar en vivo a su ex Isabel Acevedo.

Todo se habría dado en la última edición de “América Hoy”, cuando los conductores del programa comentaban la final de “Reinas del Show”, y el cumbiambero recordó su paso por el reality junto a su expareja.

“Yo bailé con Isabel el ballroom”, comenzó diciendo, llamando la atención de todos los asistentes en el set de televisión. Al escuchar al cantante, sus compañeros lo cuestionaron porque antes no podía ni mencionarla. “Hace 7 meses que iniciamos, no podías ni decir su nombre”, le refutó Janet Barboza.

“Yo puedo mencionarlo en el aspecto profesional mil veces, porque sería mezquino no decirlo, pero mencionarlo en el aspecto personal, no, sería una falta de respeto, el pasado prefiero no traerlo”, comentó el cumbiambero.

Tras estas palabras, Belén Estevez le recordó al popular ‘wachimán’, que seguramente Isabel había influido mucho en él para lograr un buen desempeño en el baile. “Sí, aprendí muchísimo”, finalizó diciendo.

