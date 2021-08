La gresca entre Monique Pardo y Gisela Valcárcel sigue dando de que hablar. Esta vez la exvedette opinó sobre la polémica reunión entre la ‘Señito’ y Vladimiro Montesinos en la sala del SIN.

Todo empezó cuando un usuario criticó a la presentadora de América Televisión por manifestar que el Perú no necesitaba a Guido Bellido chacchando coca, lo cual le valió una lluvia de críticas en redes sociales.

Ante ello, otro internauta atacó a Gisela Valcárcel por reunirse con Vladimiro Montesinos y José Francisco Crousillat (exdueño de canal 4), figuras públicas que en su momento fueron sentenciadas.

“No tiene autoridad moral para criticar NADA”, se lee en el mensaje.

Ante ello, la intérprete de “Caramelo” opinó lo siguiente: “No lo puedo creer”. Acto seguido y como ‘golpe’ final contra la conductora de “Reinas del Show” , Monique retuiteó la publicación en señal de respaldo.

No lo puedo creer — Monique Pardo Gayoso (@moniquepard) August 30, 2021

Cabe aclarar que Gisela Valcárcel se ha defendido en más de una oportunidad sobre su encuentro con el exasesor presidencial de Alberto Fujimori. Según la ‘Señito’, jamás recibió dinero a cambio de algo.

“En esa foto se muestra que estuve con ellos, pero nunca... entiéndelo bien, nunca a mí nadie me ha dicho lo que debo hacer o decir .. y menos me ha dado dinero para que diga algo .. mi foto no demuestra ningún acto corrupto”, señaló en su momento.

