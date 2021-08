¡Fuerte y claro! Janet Barboza aprovechó para desmentir todo tipo de “rencilla” o “pelea” que habría tenido con su compañera de conducción, Melissa Paredes. Además, aclaró que no tienen ninguna diferencia, ni mucho menos se han dejado de hablar, tras los comentarios que tuvo la actriz hacia ella sobre su edad.

“Melissa es una chica súper linda, Edson tiene mucho talento y Ethel el carisma. Cada uno de nosotros aporta su granito de arena para sacar adelante el programa que tenemos y parte del estilo del espacio es chacotearnos entre nosotros”, comenzó diciendo.

“No cruzamos la línea, sabemos hasta dónde llegar, siempre con respeto, todo es parte de la chacota y diversión. A ellos (Melissa, Ethel y Edson) les divierte mucho decirme cincuentona y yo me divierto diciéndoles que son ‘calichines’. Es una con otra, pero con la mejor onda y vibra”, agregó.

Sin embargo, todo no habría quedado ahí, ya que la popular ‘Rulitos’ no dudó en aceptar la rivalidad que tiene con Magaly Medina, con quien recordemos siempre ha tenido fuertes intercambio de palabras.

“Tengo 23 años en televisión, me he cruzado con todo tipo de personas. La única persona en televisión nacional con quien definitivamente no comparto ningún tipo de respeto, porque no tiene moral ni principios ya sabes quién es, sí, esa misma (Magaly Medina)”, expresó de manera tajante a Trome.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO