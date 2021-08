No aguantó las lágrimas. Shirley Arica , quien se encuentra en Turquía como parte del reality “El poder del amor”, dejó boquiabiertos a todos al quebrarse de un momento a otro. ¿Qué desató su llanto?

En la entrega número 14 del reality, la ‘Chica realidad’ se mostró indignada por las declaraciones de su compañera Melissa Gate, quien aseguraba que no deseaba tener hijos porque “quería viajar por todo el mundo” y ser “una diva”.

Esto molestó a Shirley Arica, pues no consideraba correcto que su compañera colombiana hablara de esa manera sobre la maternidad, incluso siendo madre soltera.

En medio de la discusión, la influencer peruana no aguantó las lágrimas y lloró desconsoladamente frente a todos sus compañeros, por lo que tuvo que ser retirada del set con ayuda de Andrés Salvatierra.

Al parecer, la modelo habría recordado a su hija durante la conversación. Como se sabe, Shirley ha señalado que extraña a su pequeña desde que llegó a Turquía y que apenas tienen tiempo para hablar.

“No hablamos mucho, porque ella es igual de llorona que yo, de hecho que cuando hablamos lloramos las dos, por eso preferimos no hablar, nos comunicamos más por audio. Yo le pregunto si quiere que la llame, pero dice que no, porque no quiere llorar. Hablamos poco”, expresó en su momento.