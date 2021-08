Tras la ola de críticas que recibió Gisela Valcárcel por su forma de tratar a Allison Pastor, la conductora de “Reinas del Show”, se pronunció.

Ocurrió previo a la final de “Reinas del Show”. Gisela Valcárcel invitó a sus críticos a sintonizar su programa, pero de no ser así, disfrutar de otra programación.

A través de Instagram, Gisela Valcárcel pidió a sus detractores disfrutar su sábado por la noche.

“Si te gusta el programa te invito a verlo a las nueve de la noche, pero si el programa no te gusta te invito a ver otra programación (...) Disfrútense, sean felices en familia”, dijo la “Señito”.

Ya en el programa, Gisela Valcárcel le pidió disculpas públicas a Allison Pastor y concluido el programa, viajó al extranjero.

Gisela Valcárcel pide disculpas a Allison Pastor

La “Señito” confirmó que hace dos días le escribió a Allison Pastor, sin obtener respuestas.

“Le escribí a Allison Pastor hace dos días, le dejé un mensaje en el cual le decía: “Hola Allison soy Gisela. No, no me ha comentado, pero tengo algo Allison, tengo a la televisión, gracias a Dios. Te lo puedo decir por acá. No tengo nada contra ti, no podría pelear con alguien que le preparé todo para ser feliz. Allison, tú y yo también tengo sueños”.

Seguidamente, Gisela Valcárcel le pidió perdón a Allison Pastor. “Si alguna de mis palabras te ofendió, te pido disculpas. Para eso te llamaba. Si esta pista le hizo mal a ti o a tu familia, le pido perdón (...) Espero volver algún día volver a ver, que tu carrera siga en ascenso (...) No necesito fama, un aplauso más, necesito estar en paz y tú estar en paz”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Samuel Suárez tras las disculpas Gisela a Allison | OJO

TE PUEDE INTERESAR