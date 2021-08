La exparticipante de “El Gran Show”, Allison Pastor, rompió su silencio luego de que Gisela Valcárcel le pidiera disculpas públicas antes de finalizar el programa.

Allison Pastor, quien ahora está de viaje, decidió recibir las disculpas de “La Señito”, y señaló que la sigue respetando.

“Disculpas aceptadas. La conversación ya fue dada, y por mi parte, quedará en lo interno. Mi respeto haca la Sra. Valcárcel sigue intacto como desde el primer día que la conocí”, acotó Allison Pastor.

Previamente a esta publicación, Allison Pastor, descartó la posibilidad de volver a “El Gran Show”. Esto cuando un usuario le pidió que no lo haga y que tenía el apoyo de sus seguidores.

Gisela Valcárcel pide disculpas a Allison Pastor

La “Señito” confirmó que hace dos días, es decir el jueves, le escribió a Allison Pastor, sin obtener respuestas.

“Le escribí a Allison Pastor hace dos días, le dejé un mensaje en el cual le decía: “Hola Allison soy Gisela. No, no me ha comentado, pero tengo algo Allison, tengo a la televisión, gracias a Dios. Te lo puedo decir por acá. No tengo nada contra ti, no podría pelear con alguien que le preparé todo para ser feliz. Allison, tú y yo también tengo sueños”.

Seguidamente, Gisela Valcárcel le pidió perdón a Allison Pastor. “Si alguna de mis palabras te ofendió, te pido disculpas. Para eso te llamaba. Si esta pista le hizo mal a ti o a tu familia, le pido perdón (...) Espero volver algún día volver a ver, que tu carrera siga en ascenso (...) No necesito fama, un aplauso más, necesito estar en paz y tú estar en paz”.

