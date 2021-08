El actor Erick Elera se refirió a las disculpas de Gisela Valcárcel con su esposa Allison Pastor, quien renunció a “Reinas del Show”.

Fue una usuaria quien logró que Erick Elera se refiriera a las disculpas dadas por la conductora de “Reinas del Show” frente a cámaras y antes de la final y coronación de la ganadora, Korina Rivadeneira.

”Buenas noches Erick, antes que nada soy católica y si hay que perdonar, pero cuando el arrepentimiento es sincero. Yo creo que Gisela aparre de show, tiene miedo a las represalias. Ustedes saben lo que tienen que hacer. Bella familia”, fue le mensaje que le dejaron.

Al respecto, Erick Elera respondió: “Por lo mismo, sinceras o no, quedará en ella pues yo siempre creeré en la bondad de las personas”.

Gisela Valcárcel pide disculpas a Allison Pastor

La “Señito” confirmó que hace dos días, es decir el jueves, le escribió a Allison Pastor, sin obtener respuestas.

“Le escribí a Allison Pastor hace dos días, le dejé un mensaje en el cual le decía: “Hola Allison soy Gisela. No, no me ha comentado, pero tengo algo Allison, tengo a la televisión, gracias a Dios. Te lo puedo decir por acá. No tengo nada contra ti, no podría pelear con alguien que le preparé todo para ser feliz. Allison, tú y yo también tengo sueños”.

Seguidamente, Gisela Valcárcel le pidió perdón a Allison Pastor. “Si alguna de mis palabras te ofendió, te pido disculpas. Para eso te llamaba. Si esta pista le hizo mal a ti o a tu familia, le pido perdón (...) Espero volver algún día volver a ver, que tu carrera siga en ascenso (...) No necesito fama, un aplauso más, necesito estar en paz y tú estar en paz”.

