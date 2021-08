El tiktoker Diego Rodríguez admitió que cometió un error al terminar con su enamorada, Lorena Celis, para salir con la actriz Alessandra Fuller.

En diálogo con “Amor y fuego”, el modelo aseguró que está arrepentido de cambiar la relación que tenía por Alessandra Fuller y pidió disculpas a Lorena.

“Sí, me arrepiento de haber cambiado mi relación estable, yo no sé si estable sea la palabra que usaría yo para describir mi relación con Lorena, increíble sí. Y sí, obvio me arrepiento de que hayamos terminado”, manifestó.

Diego Rodríguez contó que está intentando recuperar a Lorena Celis: “¿Si quiero regresar con Lorena? Sí, claro. Si supieras todo lo que he hecho, pero no lo puedo decir”.

Sin embargo, el exchico reality no habría tenido suerte con su exenamorada. “Yo no estoy con él (...) creo que en su live él fue bastante sincero y directo con las cosas y me alegra que haya tomado esa decisión”, respondió Lorena al programa.

De otro lado, Diego Rodríguez no quiso hablar del fin de su relación con Alessandra Fuller: “Como hombre no quedaría bien tipo hablando sobre por qué se acaban ciertas cosas, quién deja a quién, ese tipo de cosas. No debería ¿no?”.

Asimismo, insistió en que no fue infiel: “Desde el minuto uno lo aclaré (..) dije que a mí me consta que no hubo faltas de respeto dentro de la relación ni por su parte ni por la mía y todos estaríamos de acuerdo en que me equivoqué y tenía que pedir perdón sin buscar nada más”, concluyó.

