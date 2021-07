La actriz Alessandra Fuller ha recibido toda clase de comentarios tras anunciar la publicación de su primer libro “Alcanzar un sueño”. Al respecto, Rodrigo González no se quedó callado pese a que se encuentra con descanso médico.

Y aunque no apareció en “Amor y fuego”, Rodrigo González envió un mensaje a Gigi Mitre: “No veo las horas de tener ese libro conmigo y rescatar y subrayar en negrita y en cursiva cada frase de autoayuda que ella me va a regalar”.

En la segunda parte, Rodrigo González pidió a Alessandra Fuller que no lo “estafe” y explique en su libro cómo ser una “motosierra”, en referencia a la polémica que protagonizó por salir con el modelo Diego Rodríguez pese a que presuntamente él tenía pareja.

“No veo las horas de convertir ese best seller en mi libro de cabecera, solo espero que ella no me estafe y tenga un capítulo especialmente dedicado a cómo ser una perfecta motosierra sin dejar evidencia alguna”, comentó Rodrigo González.

Por su parte, Gigi Mitre leyó algunas de las frases de autoayuda que Alessandra Fuller incluyó en su libro:

“Ella tiene seguidores, ¿por qué escribió un libro? Ella sabe que hay gente que lo va a comprar”, indicó la conductora de “Amor y fuego”.

Amor y fuego - Rodrigo González se burla de Alessandra Fuller - diario OJO

Fuente: Willax Televisión

