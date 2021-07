Durante el programa “Amor y fuego”, Rodrigo González contó una anécdota sobre Gisela Valcárcel. El conductor reveló que tanto él como Gigi Mitre acudieron a su programa hace varios años y no dudaron en reírse cuando los llamaron a orar.

“‘Gisela dice que vayan a orar’, dije ‘vamos a orar’ (...) Agarrados de las manos, yo dije qué es esto, una secta, dónde nos hemos metido (...) Ella sale en bata, con las pestañas hasta acá, cerraba los ojos y parecía que había estado en trance y se agarraban todos las manos (...) Gigi me apretaba fuerte y yo decía, por favor que no me agarre porque me voy a empezar a morir de la risa”, contó ‘Peluchín’.

En la segunda gala de “Reinas del Show”, la ‘señito’ no mencionó a Rodrigo González pero hizo referencia a su fe al hablar del niño que fue ayudado por su producción para ser operado en Ibiza.

“La mamá lo único que pedía era oración, cambió sus lágrimas por oración y su fe sigue dando el resultado que a todos los que tenemos fe, nos da. Bendito sea Señor Jesús, gracias Dios Todopoderoso”, indicó Gisela Valcárcel.

Tras su agradecimiento, se refirió a las personas que no son creyentes: “Sé que hay muchas personas que no creen en Dios, las respeto y está muy bien, no sé cómo hacen... no sé cómo hacen, no tengo la más pálida idea cómo harán, pero si eso está bien para ti, está bien. Para mí y para millones de personas en el mundo está bien creer, mi vida al lado de personas de fe es una vida que solamente puedo darle gracias a Dios”.

“Para algunos es religión, para otros es una forma de vida, como para algunos ser vegetariano, de repente, o lo que fuera, o para algunos hacer deporte es una parte de su vida, para muchos y para mí -quiero aclarar- no es religión, no es un curso de religión, para mí es la vida”, agregó la ‘señito’.

Fuente: América TV

