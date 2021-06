Los conductores de “Amor y fuego”, Rodrigo González y Gigi Mitre, revelaron una anécdota junto a Gisela Valcárcel. De acuerdo a ‘Peluchín’, esto ocurrió hace varios años, cuando estaban en la conducción del programa “Hola a todos”.

“Gigi y yo fuimos una vez (al programa de Gisela Valcárcel) a hacer un reto, cuando estábamos en “Hola a todos”, y vimos a Gisela en acción. Ahí tenía yo 6 meses en la televisión”, contó Rodrigo González.

“Yo estaba nervioso, yo no me sabía la canción (y le dijeron) ‘Gisela dice que vayan a orar’, dije ‘vamos a orar’ (...) Agarrados de las manos, yo dije qué es esto, una secta, dónde nos hemos metido”.

De acuerdo a Rodrigo González, Gisela Valcárcel junto a todo el equipo para rezar: “Ella sale en bata, con las pestañas hasta acá, cerraba los ojos y parecía que había estado en trance y se agarraban todos las manos (...) Gigi me apretaba fuerte y yo decía, por favor que no me agarre porque me voy a empezar a morir de la risa”.

“Estábamos que aguantábamos y aguantábamos porque ya la escena era surrealista”, prosiguió.

El conductor sorprendió al contar cómo fue la oración de la ‘señito’: “‘Señor, queremos agradecerte por estar aquí todos juntos para hacer el show’; hasta ahí todo bien, ‘te agradezco por esto, porque vamos a ofrecer un espectáculo’ y de ahí se quedó callada y empezó como a vibrarle las pestañas y en eso ya, acá viene el bombazo, la Gigi me apretó la mano; ‘Señor, hoy tenemos juegos y retos en el agua, te pido que bendigas las mangueras para que no fallen’, Gigi me aprieta la mano y nos empezamos a (reír). ¡Nos echaron!”.

Rodrigo González contó que la producción los echó del lugar ante sus burlas: “Por favor, si no quieren participar de esto, retírense, pero a Gisela le molesta que se estén riendo. Nos fuimos”.

“Fuimos unos malcriados”, admitió Gigi Mitre.

Rodrigo González y Gigi Mitre sobre Gisela Valcárcel - diario OJO

Fuente: Willax Televisión

TE PUEDE INTERESAR