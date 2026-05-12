El olor a comida, humedad o mascotas puede apoderarse de la casa sin que uno lo note, sobre todo en espacios pequeños o con poca ventilación. El problema es que, con los días, esos aromas se concentran y terminan impregnando muebles, cortinas o ropa. No obstante, existen formas simples y económicas de reducirlos sin gastar de más ni llenar el ambiente de perfumes artificiales.

1. VINAGRE. Colocar un vaso con vinagre blanco cerca de la cocina o en ambientes cerrados ayuda a absorber olores fuertes, especialmente después de freír o cocinar pescado. También sirve para limpiar microondas, tachos de basura y superficies donde suele quedar el olor impregnado sin que uno se dé cuenta.

2. CARBÓN. El carbón vegetal no solo sirve para parrillas. Dejar pequeños trozos en un recipiente abierto dentro de clósets, baños o rincones húmedos ayuda a absorber malos olores y exceso de humedad. Muchas personas lo usan porque funciona durante días y no requiere mantenimiento constante.

3. TELAS. Cortinas, sillones, alfombras y cojines absorben olores con facilidad. Espolvorear bicarbonato sobre estas superficies, dejarlo actuar unos minutos y luego aspirar ayuda a neutralizar aromas sin dañarlas. Es un truco útil en casas con mascotas o donde se cocina constantemente.

4. TOALLAS. Colgar una toalla apenas húmeda cerca de la cocina o del ambiente con mal olor ayuda a absorber parte de los aromas que quedan suspendidos en el aire. El truco funciona mejor después de cocinar frituras o pescado.

5. VENTILAR. Abrir ventanas y puertas opuestas por unos minutos ayuda a generar corriente de aire y sacar olores de comida, humedad o encierro antes de que se impregnen en la casa.

6. CÍTRICOS. Hervir cáscaras de naranja o limón con canela ayuda a perfumar la casa de forma natural. El vapor se expande rápido y deja un aroma fresco.

7. Colocar café molido en un recipiente pequeño ayuda a neutralizar olores fuertes en la cocina, refrigeradora o incluso cerca del tacho de basura.

8. VELAS. Invertir en una vela aromática de buena calidad puede ayudar más que varios aerosoles juntos. Lo ideal es usarla en espacios donde el olor suele concentrarse.

9. SPRAYS. Los ambientadores automáticos pueden ser útiles cuando hay visitas o reuniones en casa. Usarlos todo el día suele saturar el ambiente.