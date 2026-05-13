No solo Estados Unidos (EE.UU.), sino también Irán e Israel están listos para reanudar las hostilidades en medio de la frágil tregua en Medio Oriente, al estar lejos un acuerdo de paz en Medio Oriente.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, recalcó ayer que no tiene prisa en cerrar un acuerdo de paz con Irán porque el bloqueo naval a sus costas y puertos le da ventaja en las negociaciones.

Amenaza de Trump

“Hemos aniquilado su Armada, hemos aniquilado su Fuerza Aérea. Es solo cuestión de tiempo. No tenemos por qué apresurar nada”, declaró en el programa de radio del periodista Sid Rosenberg.

Afirmó que “tenemos a Irán muy bajo control”.

“O bien llegaremos a un acuerdo o serán diezmados. De una forma u otra vamos a ganar”, aseguró.

Plan de guerra

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, acotó que “tenemos un plan para escalar si es necesario”.

Ante el subcomité de defensa de la Cámara de Representantes, elevó a 29,000 millones de dólares el coste de la guerra contra Irán y reclamó un presupuesto de defensa récord de 1,5 billones “para que EE.UU. siga manteniendo el ejército más poderoso y capaz del mundo”.

Israel e Irán

El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, ratificó que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están listas para retomar operaciones de inmediato en todos los frentes, en acciones ofensivas y defensivas.

En tanto, Irán avisó que mantiene “el dedo en el gatillo”, si es atacado, pero aseguró apostar por la paz mientras las negociaciones con Estados Unidos se deterioran a marchas forzadas.

Así lo advirtió la portavoz del Gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani, al subrayar que la prioridad del país sigue siendo una diplomacia basada en sus intereses nacionales.