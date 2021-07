Santi Lesmes y Gisela Valcárcel protagonizaron más de un intercambio de palabras durante la segunda gala de “Reinas del Show”, que se transmitió el último sábado 3 de julio.

Y es que tras el incidente entre la conductora y el jurado por la crítica contra Carla Rueda ‘Cotito’, Santi Lesmes volvió a generar polémica, pero esta vez por el comentario que hizo sobre la presentación de Leslie Moscoso.

“Por esta pista han pasado varios compañeros del Reventonazo y ninguno ha logrado levantar la copa. Y yo la verdad tengo expectativa de que lo consigas, pero creo que tienes mucho por mejorar”, indicó el español.

De inmediato, Gisela Valcárcel mostró su incomodidad y preguntó a los otros jurados. “Para ser honesta, sí me pasó un poco lo de Santi”, señaló Belén Estévez.

“Esta bien, señor Santi Lesmes, discúlpeme”, indicó la ‘señito’. “No, nada, yo entiendo. Igual que yo a usted nunca pongo en tela de juicio su conducción, que es espectacular, entienda que si estoy acá sentado es porque sé lo que digo”, fue la contundente respuesta de Lesmes.

Gisela Valcárcel se mostró algo sorprendida: “No, no, no... Sí, pero a veces no estoy de acuerdo”. “Y lo respeto y me encanta”, dijo Santi Lesmes, dando por finalizado el intercambio de palabras.

