¡Qué roche! Santi Lesmes sorprendió a propios y extraños al hacerle una fuerte advertencia a Edson Dávila ‘Giselo’, por utilizar “polos bambas” durante la emisión de “América Hoy”.

Durante la última edición del programa matutino, el español llegó como invitado, y aseguró que Edson Dávila utiliza atuendos de marcas no originales, y le informó que “su madrina nocturna” lo mencionaría en “Magaly Tv, la firme”.

“Yo quiero decir una cosita. Ya me han informado del otro canal que la madrina nocturna del señor Giselo está preparando una nota para hoy. Ella que hace periodismo de investigación, se ha dado cuenta que utilizas polos bamba”, dijo Santi Lesmes.

Al escuchar estas declaraciones, el popular ‘Giselo’ no dudó en defenderse. “En algún momento voy a tener la oportunidad de viajar y comprarme un polo original, pero ahorita no, y no es para que se burle”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR