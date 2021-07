Magaly Medina se refirió a Mossul, el joven vidente que se hizo conocido por sus acertadas predicciones en los últimos días. Y es que la “Urraca” no estaría nada contenta con los comentarios del adivinador sobre su relación con su esposo Alfredo Zambrano.

Según Mossul, la conductora de Magaly TV, La Firme es la ‘tóxica’ en su matrimonio, además señaló que sí hubo infidelidad en su relación.

“Todo el mundo ahora se aventura a ser pitonisa, salen de cualquier hueco dicen que ya leen el tarot y que ven el futuro cuando no ven ni más allá de sus narices”, indicó en un primer momento.

“Hay algunos que merecen ser denunciados por difamación, sueltan cualquier pachotada, sus vaticinios son sacados no sé de donde porque no tienen nada de vaticinios”, añadió muy indignada.

Para el vidente Mossul, el notario presenta una actitud muy coqueta y que sus cartas le dicen que si pasó un tema de engaño entre ellos.

“Él es coqueto, sí hubo infidelidad, mis cartas me lo dicen. Algo ha pasado ahí, ella vio que algo que no le gusto y por eso reaccionó así. Mis cartas no me mienten”, reveló en “Amor y Fuego”.

