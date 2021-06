El vidente Mossul fue consultado sobre le futuro de Tilsa Lozano con su novio Jackson Mora. Tras leer sus cartas, el joven dijo que sí se casarán, pero ella no será feliz.

Mientras lanzaba sus cartas, el vidente considerado el más joven de Latinoamérica, aseguró que Tilsa Lozano no podrá ser feliz porque Blanca Rodríguez le habría hecho “brujería”.

“Ellos sí se casan, pero lamentablemente ella tiene un trabajo de brujería que le hizo la mujer de ya sabes quién. Ella tiene un karma, tú sabes por qué, por el loco”, dijo Mossul en “Amor y Fuego”.

Además, Mossul aseguró que Tilsa Lozano sí se va casar con Jackson Mora, pero terminarán separándose.

“Se va casar, pero no va ser feliz en su vida en el amor. Ella aparenta felicidad, ella aparenta algo que no es. Ella lo disfruta pero no tiene toda la felicidad que ella quiere. Sí se casa, pero luego se separan”.

