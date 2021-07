Alessandra Fuller, la actriz de 26 años de edad, publicó su primer libro para sorpresas de sus seguidores. El libro se titula “Alcanzar un sueño” y su precio es de 49 soles en algunas librerías de la capital.

“¡Gracias vida! Por esta enorme oportunidad que me ha llevado por un viaje maravilloso. Gracias Daniela Doberti (su madre) por impulsarme siempre a sacar mi mejor versión y guiarme día a día en este camino, te amo. No tengo palabras que si quiera se acerquen a expresar lo que puedo sentir (...) Para ustedes, para inspirarnos juntos a ir en busca de nuestros sueños”; escribió emocionada en su cuenta de Instagram.

El programa “Amor y Fuego” mostró algunos pasajes de su libro, el cual incluye frases comunes de autoayuda:

“A todos los que viven soñando, a todos los que a pesar de tanto, creen que lo imposible es posible”.

“Todos nuestros sueños se pueden hacer realidad, si tenemos el coraje de perseguirlos”.

“¿Qué quiero ser de grande? Uf, mejor pregúntame qué película quiero ver con mi mamá esta noche”, pensaba a menudo

Al respecto los conductores de Amor y Fuego, Gigi Mitre y Rodrigo González, se burlaron de la influencer.

“No veo las horas de tener ese libro conmigo y subrayar cada frase de autoayuda que ella me va a regalar, no veo las horas de convertir ese best seller en mi libro de cabecera”, dijo Rodrigo en un audio enviado a Gigi.

