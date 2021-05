Rodrigo González no se contuvo más y lanzó una fuerte advertencia contra Alessandra Fuller y Diego Rodríguez. Todo ocurrió tras revelar la conversación que tuvo con Lorena Celis, la expareja del tiktoker.

Durante el programa ‘Amor y fuego’, Rodrigo González se solidarizó con Lorena y le envió un mensaje: “La ‘motosierra’ (Alessandra) no va a poder disfrutar a costa de tus lágrimas, mi amor, eso se paga y se paga con sangre”.

“Si la Fuller cree que ha ganado, puede ser, unos días, ahorita el ceviche está fresco, el que te estás comiendo en Punta Sal, todo es nuevo, es un churro, nuevo olor corporal (...) Ellos están felices y ahora tú (Lorena) eres la que estorba, entonces, mira Ale ‘motosierra’ Fuller: el que la hace contigo, mañana, pasado, en un mes, cuando vuelva a pasar lo mismo que pasó con Lorena, un día que aparezca otra Ale ‘motosierra’ Fuller, te la hace a ti, así que disfrutas mientras puedas”, agregó.

Y es que según ‘Peluchín’, el karma llegará para Alessandra Fuller y Diego Rodríguez: “El que la hace, la paga. De esta vida, es como dicen Gigi, nadie se va sin pagar la cuenta, el mundo es redondo, mi amor, y todo el que algún día te la hizo, te va a volver a ver la cara”.

“Cuando una persona te hace algo que tú nunca le harías: siéntate y espera, la vida se encarga”, indicó Rodrigo González.

El conductor se mostró furioso con la publicación que hizo Alessandra Fuller en Instagram, donde compartió una foto de su nuevo saliente Diego Rodríguez con un tatuaje donde se lee “libertad”.

“¿Cuándo, que él no sea libre, fue un impedimento para ti? Nunca, mi amor, ¿por qué pone ahora “libertad” si tú llegaste con la motosierra? A él y a ti poco o nada les importó Lorena”, dijo Rodrigo González.

Asimismo, Rodrigo González arremetió contra Diego Rodríguez: “(Actúa) como si Lorena le hubiese hecho algo, todavía borró todas las fotos, borró todos los Tiktok (...) Diego, que no se haga el perfil bajo porque hace años, lo que pasa es que no le da el carisma porque es tan guapo como desangelado, pero lo han llamado de ‘Esto es guerra’, no ha dado la talla (...)”.

Willax - Rodrigo González arremetió contra Alessandra Fuller y Diego Rodríguez

