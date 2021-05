Lorena, la exenamorada de Diego Rodríguez, decidió romper su silencio y declarar por primera vez al programa “Amor y fuego” luego que el tiktoker confirmó que está “saliendo” con Alessandra Fuller y aseguró que no fue infiel.

“Yo no terminé nada”, dijo Lorena, desmintiendo así a Diego Rodríguez, quien había señalado que fue ella quien terminó la relación y por eso él decidió continuar con su vida al lado de Alessandra Fuller.

Fue así como Lorena contó que Diego Rodríguez tuvo un cambio de actitud radical con ella: “Como ya lo mencioné, yo no sé, no me parece que salga a decir mentiras. Me imagino que le conviene pero no pienso dejar que diga que yo terminé porque no es verdad... de hecho yo no entendí su cambio de un día para otro, ahora ya me queda más claro”.

Foto: Willax TV | Amor y fuego

“Los detalles de la relación me los quedo, yo a ella (Alessandra) no la conozco y Diego nunca me habló de ella. Creo que él también quiere ser actor. Que logre sus metas!!”, escribió Lorena al equipo de “Amor y fuego”.

Foto: Willax TV | Amor y fuego

Finalmente, ante la insistencia de los reporteros, Lorena comentó que no conoce a Alessandra Fuller y les pidió que dejen de mentir: “En mi comedia solo hay uno, la otra no sé ni quién es. Les deseo lo mejor en su novela, que no mientan nomás”.

Foto: Willax TV | Amor y fuego

