El tiktoker Diego Rodríguez se pronunció tras las imágenes que el programa “Amor y fuego” emitió el pasado lunes. A través de Instagram, pidió respeto para Alessandra Fuller y aseguró que no le fue infiel a su expareja Lorena.

“¿Hasta cuándo puedo dejar que se hable algo de mí sin decir cómo fueron las cosas? (...) Yo sé aceptar las críticas, sé aceptar los comentarios (...) pero tiene que haber un cierto nivel de respeto”, señaló Diego Rodríguez.

El tiktoker aseguró que no fue infiel a Lorena y que ella terminó la relación: “De frente lo digo: yo no falté el respeto en mi relación, mi relación acabó, ni siquiera fui yo quien la acabó, pero me consta que no hubo faltas de respeto ni por su lado ni por el mío. Eso es algo que me parece que se tuvo que dejar en claro desde el principio”.

Diego Rodríguez aseguró que no solo él, sino también Lorena continuó con su vida tras terminar la relación: “Ahora, si tienen algunos problemas con mis tiempos, perfecto (...) según lo que tenía entendido, cada uno hizo con su vida lo que quiso después de eso”.

“Me estoy viendo obligado a aclarar porque hay más personas involucradas a las que sí les afecta. Los programas de espectáculos hacen bien su chamba, algunos (...) yo no quería hablar y me he visto obligado a hacerlo porque habían demasiados comentarios”, expresó Diego Rodríguez, quien pidió que no insulten a Alessandra Fuller luego que Rodrigo González la llamó “motosierra”.

“Yo entiendo que metan a Ale porque ella es famosa y al final los titulares se tratan de ella (...) pero realmente ella no tiene nada que hacer aquí”, aseguró.

Según Diego Rodríguez, nunca han descartado estar en salidas, aunque finalmente admitió que vive una etapa “bonita” al lado de Alessandra Fuller.

“No nos estamos escondiendo (...) lo que dijimos es que no estamos, lo cual es cierto, pero nunca hemos dicho que no estamos saliendo Estamos en una etapa bien bonita y a mí me gustaría seguir con esta etapa y si pasa algo mucho más serio más adelante, bueno, lo diré”.

Fotos y videos: Instagram Diego Rodríguez | Instagram Alessandra Fuller | Willax TV

