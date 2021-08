Tras una intensa semana de críticas y cuestionamientos contra Gisela Valcárcel, la ‘señito’ finalmente pidió disculpas públicas a Allison Pastor el último sábado 29 de agosto del 2021.

Pocos minutos después, Erick Elera realizó una publicación en Instagram, donde los usuarios le preguntaron su opinión sobre las palabras de la conductora de “Reinas del Show”.

“Gisela acaba de pedirte disculpas públicas, demostrando humildad a pesar de su posición, te escribió y no respondiste creo que debes ser humilde también, tú recién empiezas y tener a la Gise en tu contra no es inteligente [...]”, escribió un usuario.

El actor no se quedó callado y afirmó que su familia no se “presta” para el “show”: “Señora nosotros los problemas los arreglamos como se deben, para nosotros esto no es show, ni mi familia ni yo nos prestamos para este tipo de cosas”, escribió.

Sin embargo, poco después Erick Elera aseguró que su familia recibirá las disculpas de Gisela Valcárcel si estas fueron sinceras y reveló que sigue respetando a la ‘señito’.

“Nosotros nunca quisimos problemas y seguiremos en esa posición, efectivamente si son de corazón son bien decididas, mi admiración y respeto siguen intactos por la señora”, sentenció el esposo de Allison Pastor.

