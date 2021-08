¡Indignada! Así se encuentra Jazmín Pinedo y lo dejo evidenciado en una entrevista para el diario Trome donde dio a conocer más detalles de la demanda que le impuso Latina TV por más de medio millón de soles.

La ‘Chinita’ no se quedó callada y habló fuerte y claro sobre la petición del canal de San Felipe cuando la vio conduciendo el reality ‘Esto es guerra’ a inicios del 2020.

“Es un tema bien delicado para mí porque no estamos hablando de un monto habitual, sino de medio millón de soles, que yo jamás he visto en mi vida y espero algún día ver -pero trabajando y no demandando a la gente-”, indicó en un primer momento.

En esa línea la participante de ‘Reinas del Show añadió: “Siempre he trabajado, es un tema que me da muchísima pena, tengo buenos recuerdos de Latina y tengo mucha gente a quien aprecio ahí, pero siento que ha habido unas cosas que se salieron de control y no fueron bien manejadas”.

Jazmín Pinedo: “Yo cumplí mi contrato al pie de la letra”

“Yo no estoy de acuerdo que se me demande por una suma tan exorbitante, y en una situación tan difícil como la que vivimos todos los peruanos. Yo cumplí mi contrato al pie de la letra, tal cual decía y, por eso, al final me entregaron una bonificación por el buen trabajo que hice, luego no sé lo que sucedió, el problema inicia cuando me ven conduciendo EEG y se incomodan”, subrayó en referido medio.

“Prohibirle el derecho a alguien trabajar es algo que no es correcto en ninguna parte del mundo, ni en nuestro país, eso no es legal y no es avalado por el Ministerio de Trabajo, es ahí hasta donde quiero llegar para dejar esto de la mejor manera”, sentenció.

