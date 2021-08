Previo a la gran final de “Reinas del show”, el programa “Estás en todas” entrevistó a Jazmín Pinedo este sábado 28 de agosto del 2021.

“Son tres coreografías y no está fácil, y es la primera vez que yo hago algo así, así que más difícil todavía, pero ahí vamos”, dijo Jazmín Pinedo sobre la gran final del reality de baile.

La ‘chinita’ afirmó que podría ganar; sin embargo, admitió que no es la favorita “La final está para las 5 y vamos a ver quién demuestra en la pista quién se puede llevar la corona (...) he sido sentenciada la mitad de la temporada, ¿cómo voy a ser la favorita?”.

“Pero eres la que tiene más seguidores también”, comentó el reportero de “Estás en todas”. “No necesariamente solo por eso (voy a ganar)”, respondió la ‘chinita’.

El reportero reveló que seguía a la exconductora y que ella también lo seguía en Instagram. “También. Sí, claro, me he dado cuenta. ¿Qué crees, que no sé que te sigo?”, preguntó Jazmín Pinedo entre risas.

“Yo no sé, yo la otra vez vi ‘Jazmín Pinedo me está siguiendo y dije ‘ah, es que la otra vez fue Gino y bueno’”, bromeó el reportero.

Entre risas, Jazmín Pinedo advirtió: “Acá vamos a terminar la entrevista”.

Fuente: América Televisión

