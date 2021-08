Jazmín Pinedo se encuentra celebrando su cumpleaños número 31. Y es que la modelo compartió con sus seguidores la tierna sorpresa que recibió por parte de su hija Kalheesi.

En ese sentido, la exconductora de ‘EEG’ señaló que se siente agradecida por todas las bendiciones que han llegado a su vida a lo largo de los últimos años.

“Más que pedirle a la vida, yo le agradezco. Le agradezco porque estoy sana, porque mi hija y mis papás están sanos, porque la gente que quiero está sana y está conmigo, y ese es el mejor regalo que puedo recibir”, comenzó diciendo.

Por otra parte, la popular ‘Chinita’ confesó sentirse nerviosa por la semifinal de ‘Reinas del Show’, pero aludió que se siente una de la competidoras más ‘peligrosas’.

“Tengo un equipo increíble que me está acompañando, compañeros que son unos genios y que me están enseñando un montón. Siento que aún tengo mucho por dar, mucho por demostrar, espero llegar a la final y tener la corona puesta. No sé si soy una de las más fuertes, pero si una de las más peligrosas”, finalizó diciendo a Trome.

