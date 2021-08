El actor Yaco Eskenazi agradeció a Pedro Suárez-Vértiz por la publicación que dedicó a su esposa, Natalie Vértiz.

A través de Instagram, el exparticipante de “Esto es guerra” dedicó tiernas palabras al artista: “Qué increíble empezar el viernes viendo que un grande como tú nos dedica tan lindas palabras”.

Asimismo, Yaco Eskenazi le dio la razón a Pedro Suárez-Vértiz y señaló que Natalie Vértiz es la mujer más bella del país.

“En casa te seguimos, admiramos y cantamos tus canciones desde siempre. Y es verdad mi Nati es la más linda del Perú y el mundo”, se lee en la publicación de Yaco Eskenazi.

Foto: Instagram Yaco Eskenazi

Por su parte, Natalie Vértiz agradeció a Pedro Suárez-Vértiz por sus palabras:

“Wow! Levantarme y ver este post me sacó una sonrisa de oreja a oreja! Gracias Pedro Suárez-Vértiz, en casa de seguimos y admiramos”, indicó la modelo.

Pedro Suárez-Vértiz elogia a Natalie Vértiz

Este viernes 20 de agosto, Pedro Suárez-Vértiz escribió sobre la exMissPerú: “Esta chica, Natalie Vertiz, me parece la más bonita de la televisión peruana. No la miraba con deseo ni mucho menos. Pero hacían una buena conducción con ‘Choca’. La veía todos los sábados, pero ya no. He dejado de verla. Ya no me parece la más linda. Se me cortó”.

Según el artista, no puede observar a una mujer que sea esposa o pareja de sus amigos o de un hombre que admire, como Yaco Eskenazi: “Simplemente no puedo siquiera mirar a la mujer de un hombre que yo conozca o admire. Jamás he visto a las novias o salientes de Christian, Patricio o quien sea, con otros ojos que no sean los de un hermano. Así hayan roto compromiso hace décadas”.

