¡Orgullosa de sí misma! A más de una semana de haber dado a luz a su segundo hijo Leo, Natalie Vértiz explicó a través de sus redes sociales que se siente a gusto con la etapa de la lactancia materna.

“Tetita all day. Poco a poco agarrándole el ritmo a la lactancia y a lo que me pide mi bebé. Ya no siento el dolor que sentía al principio”, señaló en un primer inicio la ex Miss Perú en su cuenta de Instagram.

Además de ello, la esposa de Yaco Eskenazi animó a otras madres primerizas a rendirse al amamantar por primera vez a sus bebés, ya que vale totalmente la pena aunque sea doloroso al inicio. “No se den por vencidas mamis, la lactancia es dura, pero no imposible”.

Por último, afirmó que estaba recibiendo orientación para disfrutar de su lactancia materna lo máximo posible, por lo que recomendó a otras madres seguir su ejemplo.

“Con asesorías e informándonos mejor podemos llegar a lograr nuestro objetivo”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Sheyla Rojas hace de las suyas en una playa nudista de España

Viajó a visitar a su hijo.