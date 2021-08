Niño Peñaloza se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras haber sido acusado por su exesposa de haber salido del Perú pese a tener impedimento de salida del país por una fuerte deuda por pensión de alimentos a sus dos hijos.

Y es que esta vez, Bárbara Hernández denunció en el programa de Magaly Medina que el productor estrella de los desfiles voló a Estados Unidos y violó las leyes peruanas.

“Él tiene impedimento de salida del país desde agosto del 2013, y hasta que él no pague la deuda de alimentos, porque he ganado el juicio, él no puede salir del Perú, pero me enteré ayer que él salió del país”, comenzó diciendo.

Según el registro migratorio de Peñaloza, salió del Perú el 06 de julio con destino a Estados Unidos, pero regresó el último 17 de agosto.

“Esto fue hace un par de años que gané el juicio y (la deuda) ascendía a 150 mil soles... Todo lo que voy a recibir lo he gastado en abogados. No entiendo el sistema judicial del Perú y encima que lo han dejado salir”, agregó bastante indignada.

Separación por infidelidad

Recordemos que Nino y Bárbara se separaron en el 2013 en medio de un escándalo por presunta infidelidad con un joven modelo francés.

Luego de este hecho, Bárbara asegura que ambos firmaron una conciliación de alimentos, pero Nino no cumplió con lo pactado.

