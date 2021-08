Gisela Valcárcel ya está preparando los últimos detalles de lo que será la gran final de “Reinas del show” este sábado 28 de agosto del 2021.

Así lo hizo saber en Instagram, donde compartió videos de los ensayos de las participantes a pocas horas de la gran final.

“Con ellas #GranFinal”, escribió la ‘señito’ en un video donde aparece con Carla Ruega, Jazmín Pinedo, Korina Rivadeneira, Leslie Moscoso y Milena Zárate.

Como se conoce, Gisela Valcárcel viene siendo duramente criticada en las redes sociales por el incidente que protagonizó en la última gala de “Reinas del show” con Allison Pastor.

Y es que la esposa de Erick Elera terminó renunciando en vivo por las palabras de la ‘señito’, quien todavía no se ha referido al tema.

No obstante, Gisela Valcárcel envió un contundente mensaje a través de Instagram. “Hay algo que entiendo ahora, no existe fuerza superior a tus sueños, ganas y pasión. Nada, ni nadie puede detener a quien se enfoca y no se fija en lo que los demás dicen o hagan con sus sueños, la idea es generar nuestras PROPIAS METAS y amarlas con pasión, trabajar por ellas aunque muchas veces cuesten tanto. ¡Hay una fuerza en nosotros que es Superior!”, escribió Gisela Valcárcel en una publicación.

