¡Fuerte y claro! Korina Rivadeneira no dudó en salir al frente para encarar de cierta manera a Magaly Medina, quien aseguró que era un hecho que la venezolana ganaría la copa de “Reinas del Show” tras la abrupta renuncia de Allison Pastor.

Y es que todo se habría dado cuando la esposa de Mario Hart estuvo como invitada especial en “América Hoy”, donde se refirió a los comentarios negativos de la conductora, sin mencionar su nombre directamente.

Frente a estas aseveraciones, la exchica reality confesó que todo lo ha conseguido por su propio mérito, y que se viene esforzando mucho para ganar la temporada del programa que conduce Gisela Valcárcel.

“Hay una racha de comentarios, que dicen que hay favoritismo, que me van a regalar la corona. Me molesta muchísimo porque creo que merezco estar en la final. He hecho buenos espectáculos, no sé si han visto lo de Shrek nadie me está regalando nada”, sentenció.

Al parecer, Korina Rivadeneira se habría sentido bastante afectada por las palabras de la conductora de ATV, recordándole que también existen fuertes competidoras como Leslie Moscoso, Milena Zárate, Carla Rueda y Jazmín Pinedo.

