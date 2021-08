Josimar Fidel conversó en exclusiva con el programa “Amor y Fuego”, donde reveló cómo va su relación con María Fe Saldaña, tras las declaraciones de Diana Noriega, quien aseguró que pasó la noche con el salsero en Estados Unidos.

“Me perjudicó con mi mujer, con María Fe, pero de ahí entendió que era así. Ella habló con la gente aquí en la disquera y ahí todo quedó bien, ahí seguimos igual. Estamos súper bien con toda mi familia”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el salsero aseguró que su relación con María Fé sigue intacta pese a los escándalos y hasta se animó a conversar sobre el presunto embarazo de la joven.

“A ella no le ha afectado nada porque me conoce. Yo voy a cumplir dos años con ella y nosotros nunca hemos tenido un problema de este tipo... Pueden decir muchas cosas, pero ella sabe”, expresó.

“Yo todavía no te confirmo si está embarazada o no, todavía no puedo confirmar nada, porque no se sabe, pero en el momento que sepamos que sí realmente está esperando un hijo mío, voy a ser el primero en gritarlo a los cuatro vientos, pero por el momento no puedo decir nada por lo que no estamos seguros”, aseguró.

“Mi mujer se llama Maria Fe, es la mujer que amo, adoro, que está conmigo siempre. Esa pancita es de tacu tacu, ojalá Dios quiera que haya algo”, finalizó diciendo entre risas.

