Muchos no sabían que Antonio Aguilar y Pedro Infante no solo era dos grandes de la cultura mexicana, sino que también habían tenido una relación muy estrecha. El padre de Pepe Aguilar no solo destacó en la música sino en otros proyectos artísticos que también involucraron al “Ídolo de México”. Por ello, hubo un momento en que compartieron escenario para interpretar una canción.

Antonio Aguilar es el máximo representante de la Dinastía Aguilar, un legado que ha sido recogido y trabajado por su hijo Pepe, quien le siguió los pasos con el don del canto. Pero, como en la actualidad, los Aguilar no solo llaman la atención por su talento.

También son muy popular por sus eventuales apariciones en la prensa de espectáculos y la farándula. De una manera u otra, Pepe Aguilar se ha encargado de seguir el trabajo de su padre y convertirse en uno de los mejores exponentes que conservan la música regional mexicana.

Mientras que de Pedro Infante se recuerda y mucho como uno de los grandes de la historia del cine latino. No solo destacó por sus películas famosas, sino también por su capacidad vocal al momento de pisar el escenario, lo que terminó uniéndolo a su colega del arte Antonio Aguilar.

Actor mexicano Pedro Infante durante su visita a Lima en 1957. Foto: GEC Archivo Histórico

¿CÓMO CANTARON ANTONIO AGUILAR Y PEDRO INFANTE?

Antonio Aguilar y Pedro Infante se hicieron más amigos cuando participaron en la película “Un rincón cerca del cielo”, estrenada en 1952 y dirigida por Rogelio A. González. A partir de ese trabajo en conjunto, el patriarca Aguilar y el “Ídolo de México” se volvieron más íntimos.

De esta manera, los famosos compartieron una amistad que también fue llevado al campo de las artes. Porque, como se señaló anteriormente, ambos tenían un gran talento para cantar y enamorar a su público.

Por ello, los famosos interpretaron juntos la canción “Noche de estrellas”. El video de ese mágico momento ha llegado a YouTube para la celebración de los seguidores de los fallecidos genios mexicanos.

¿QUIÉN FUE ANTONIO AGUILAR?

El cantante mexicano Antonio Aguilar, fallecido el 19 de junio de 2007, cuenta con una discografía envidiable: 160 álbumes. En su carrera, el padre de Pepe Aguilar llegó a vender más de 25 millones de copias, todo un fenómeno de la música mexicana.

Aguilar nació el 17 de mayo de 1919, en Villanueva, Zacatecas. Además de cantante, fue actor, guionista y productor. Estudió la carrera de Aviación en Nueva York, Estados Unidos. Sin embargo, recibió una beca para cantantes en La Gran Manzana.