¡INDIGNADO! Erick Elera subió una foto familiar a su cuenta oficial de Instagram, donde aparece su esposa Allison Pastor , su hijo Lucas y su pequeña Flavia, la hija que tuvo con su exesposa Analía Rodríguez. Sin embargo, los usuarios lo criticaron por un pequeño detalle.

Sucede que algunos de sus seguidores le reclamaron al actor de “De vuelta al barrio” por no abrazar a Flavia, ya que su mano acariciaba el hombro de Allison Pastor. Esto, según los detractores, daba entender que su hija no era “bienvenida” en la foto familia.

Ante esto, el recordado ‘Joel Gonzáles’ decidió borrar los comentarios y agregar una singular descripción en la publicación.

“Psdt….. No busquen idioteces donde no las hay. Gracias”, señaló el artista nacional.

A su vez, los seguidores de Erick Elera decidieron salir en su defensa y exigir más respeto con la familia del actor, pues una “pose” no reflejaba el cariño que podía sentir hacia su hija.

“Qué horror esta gente ven demonios donde no los hay ...que abraza a tu hija, que siempre está a un lado ...Matices, no hagan caso, no tienen de que hablar por Dios, los hijos son hijos y los amamos más que a nuestra propia vida”, le escribió en los comentarios una seguidora.

“Es increíble, imagino gente que carece de amor comentando una foto. Mi hija es libre de posar donde le dé la gana en una foto familiar”, replicó el exactor de “Al fondo hay sitio”.

Por último, la pareja de Allison Pastor criticó a los ‘haters’ por comentar cosas sin sentido sobre sus hijos y les aconsejó “revisarse con un médico”.

“Deberían existir exámenes psicológicos para poder obtener redes sociales”, sentenció.