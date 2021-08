¡Más que emocionada! Korina Rivadeneira no pudo evitar mostrar su felicidad al ser coronada como la ganadora absoluta de “Reinas del Show” este último sábado. Y es que la modelo no dudó en agradecerle a todo el público que gala a gala apostó por ella.

“Buenas, aún no me lo creo. Ganamos, bravo. Me duele garganta de tanto de gritar, me duelen las rodillas de tanto bailar, horrible me duelen. Estoy muy cansada, tengo mucho sueño, pero estoy feliz”, comenzó diciendo mediante sus historias de Instagram.

Asimismo, la esposa de Mario Hart publicó una imagen donde se le puede apreciar en la tranquilidad de su hogar, pero bastante cansada, debido a los esfuerzos de todos los sábados en el programa que conduce Gisela Valcárcel.

“Gracias infinitas por apoyarme y votar por mi para no ser eliminada. Se los agradezco en el alma, realmente amé cada baile y deseaba muchísimo ganar hace mucho. Gracias, millones de gracias”, finalizó diciendo.

