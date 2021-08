Mientras se emitía “Reinas del Show”, se logró registrar en video que su equipo de producción venía la parodia de Gisela Valcárcel y Allison Pastor que se trasmitía en “JB en ATV”.

Se supo esto cuando captaron a Gisela Valcárcel persignándose antes de entrar al set. Lo hizo delate de una pantalla de televisión donde se trasmitía “JB en ATV”.

Fue en “JB en ATV” donde Jorge Benavides hizo de las suyas y trasmitió dos parodias referentes a la renuncia de Allison Pastor de “Reinas del Show” tras una fuerte discusión con Gisela Valcárcel.

Gisela Valcárcel pide disculpas a Allison Pastor

La “Señito” confirmó que hace dos días le escribió a Allison Pastor, sin obtener respuestas.

“Le escribí a Allison Pastor hace dos días, le dejé un mensaje en el cual le decía: “Hola Allison soy Gisela. No, no me ha comentado, pero tengo algo Allison, tengo a la televisión, gracias a Dios. Te lo puedo decir por acá. No tengo nada contra ti, no podría pelear con alguien que le preparé todo para ser feliz. Allison, tú y yo también tengo sueños”.

Seguidamente, Gisela Valcárcel le pidió perdón a Allison Pastor. “Si alguna de mis palabras te ofendió, te pido disculpas. Para eso te llamaba. Si esta pista le hizo mal a ti o a tu familia, le pido perdón (...) Espero volver algún día volver a ver, que tu carrera siga en ascenso (...) No necesito fama, un aplauso más, necesito estar en paz y tú estar en paz”.

