Janet Barboza no pudo ocultar su incomodidad cuando Ethel Pozo, usó la palabra “retoquitos” para referirse a sus cirugías. “Retoquitos no es una palabra prohibida porque todas, incluyendo tú... te has arreglado las cejas, no me hagas hablar”, cuadró Janet a la hija de Gisela Valcárcel, quien se mostró sorprendida por su reacción. Como se recuerda, Rodrigo González “Peluchín” bautizó a Barboza como la “Retoquitos” por sus numerosas operaciones. | VIDEO: América TV