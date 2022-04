Este miércoles 13 de abril, el irreverente Andrés Hurtado volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de asegurar que cuando salió a cenar a un restaurante, unas personas lo confundieron con Gian Piero Díaz.

A través de su cuenta de Instagram, el conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés” aprovechó para promocionar el programa que conducen el popular ‘Pipi’ junto a Rossana Fernández Maldonado en Willax TV.

“Esta noche salí a cenar y unas personas que me vieron me dijeron, “Hola Gian Piero Díaz” y les respondi, no soy Gian Piero Díaz soy Andrés Hurtado, a él lo pueden ver en los sábados a las 7 de la noche con Rossana Fernández Maldonado, hacemos lo mismo ayudamos a gente con amor”, señaló en su plataforma social.

Hasta el momento, la publicación de Andrés Hurtado cuenta con más de 5 mil me gusta y cientos de comentarios donde destacan: “Te alucinan chibolo”, “Tú eres más guapo”, “Churro”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO