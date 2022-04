Indignada. Así se mostró la periodista Juliana Oxenford al iniciar su programa de este miércoles 13 de abril de 2022 tras informar sobre el secuestro y la posterior violación a una niña de solo 3 años.

La conductora de “Al estilo Juliana” no pudo evitar derramar algunas lágrimas durante su espacio luego de explicar que la tristeza la invade porque ella también es madre.

“Me perdonarán, pero esta bestia no debería seguir viviendo, hay que ser muy maldito para abusar de una criatura de 3 años, secuestrarla, golpearla, atarla, violarla. No se puede, me perdonarán, pero no puedo”, comentó en un inicio.

“Me pongo a pensar en esa madre que pide justicia para su niña, que sabe perfectamente que el daño que le ha generado a una criatura de tres años, una bebe, difícilmente lo va poder superar”, agregó entre lágrimas.

Cabe mencionar que el sujeto identificado como Juan Antonio Enríquez García secuestró a la menor de 3 años. Luego la habría llevado a su casa ubicada cerca de la zona. Según las investigaciones, el sujeto la golpeó, la amarró y la ultrajó.

“Para mí lo ideal sería que deje de existir por supuesto. No es políticamente correcto lo que acabo de decir, pero ¿ustedes creen que se pueda rehabilitar un enfermo de esta naturaleza?, alguien capaz de planear un crimen, de hacerle daño a una niñita de tres años...”, finalizó Juliana Oxenford.

