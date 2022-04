Esta semana se volvió viral en Tik Tok una entrevista que le realizó la periodista Juliana Oxenford al cantante Salim Vera, vocalista de la mítica banda de rock “Libido”.

Durante la conversación, la conductora de “Al estilo Juliana” dejo en shock a todos al confesar que el rockero fue su “amigo cariñoso” cuando ambos aún no eran famosos.

“Yo salí con Salim en una época, éramos ‘amigos muy cercanos’. Yo soy madre de familia, tú estás casado felizmente con una hija maravillosa de 11 años, vas a encargar en octubre otro hijo. Ya pasó el tiempo, ya somos grandes, de esas cosas se puede hablar en vivo, pero no vamos a hablar en detalles, lo vamos a dejar para una próxima entrevista“, contó Juliana Oxenford en ese entonces.

“Te ordenaste, porque tú has sido bravo, Salim, entre gitanos no nos vamos a leer las manos, tú has sido bravo Salim. Yo era una niña y ustedes me enseñaron el lado oscuro”, agregó. “Te está viendo mi esposa”, respondió el cantante entre risas.

“Lo que hiciste hasta antes de ella no importa, ahora si te portas bonito”, expresó la conductora.

Al parecer, Salim Vera es todo un “rompe corazones” y es que la periodista Andrea Llosa reveló hace unos meses que tuvo una cita con el cantante de rock.

