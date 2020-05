El integrante de “Esto Es Guerra”, Pancho Rodríguez, ha sido cuestionado en las últimas horas por besar el piso del set cuando fue presentado por los conductores Jazmín Pinedo y Gian Piero Díaz.

El modelo chileno entró al set cubierto con una mascarilla y besó el piso como acto simbólico de agradecimiento por regresar a “Esto es guerra”.

Aunque no se conoce si la producción del programa lo sancionará por haber faltado a una medida de seguridad en pleno programa en vivo, el concursante usó sus redes sociales para pedir disculpas.

Pero no, no se disculpó por besar el suelo, si no por su mal desempeño en el estreno de EEG.

“Me faltó pedir disculpas por mi rendimiento el día de hoy, esta cuarentena para mí no ha sido fácil, no he estado entrenando. Ha sido difícil. Tengo una motivación distinta, y a partir de mañana comienzo a entrenar y tocará volverse Saiyajin nuevamente”, comentó en Instagram.

La nueva temporada del programa ahora cuenta con cuatro equipos: Cobras, Leones, Rojo y Verde. Rodríguez es capitán el último de ellos.

VIDEO RECOMENDADO

EEG: Karen Dejo e Ivana Yturbe fueron suspendidas por incumplir la cuarentena

EEG: Karen Dejo e Ivana Yturbe fueron suspendidas por incumplir la cuarentena 26/05/2020