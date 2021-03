El conductor Jaime “Choca” Mandros envió un contundente mensaje a todos los usuarios que se han dedicado a difundir los videos privados de Pierina Carcelén y su excompañera Sheyla Rojas.

En el programa “Estás en todas”, “Choca” Mandros recordó que compartir material privado es un delito: “El que tú pases un video íntimo es un delito. Lo digo por tantas mujeres y por cualquier persona que tiene derecho a su privacidad, a que si quiere grabarse con su pareja, lo pueden hacer, pero nadie tiene el derecho de poder hacer lo que están haciendo en este caso con Pierina”.

El productor también se refirió a la filtración de un video que Sheyla Rojas habría grabado con la expareja de Paula Manzanal: “lo hablo ahora porque he estado escuchando y se han estado filtrando videos de Sheyla Rojas, que ha sido mi compañera durante varios años, y la verdad es que no me parece justo”.

Por esta razón, “Choca” Mandros pidió al público que dejen al margen el estilo de vida de Sheyla Rojas y respeten su intimidad. “Yo entiendo que puedas o no puedas estar de acuerdo con el proceder de Sheyla Rojas, si te gusta su vida, no te gusta, ese un problema muy aparte al que tú estás haciendo al filtrar en esos grupitos de patas”.

“Estás faltando a la ley, estás haciendo algo indignante. Y ojalá que eso no le pase a tu mamá, a tu hermana, a tu hija, porque no lo están haciendo solo con personas públicas, sino con personas que quizá no son conocidas”, agregó.

Además, el conductor aconsejó a los usuarios que reciben este video: “Si te llega eso bórralo y a la persona que te envía dile: no lo mandes. De verdad seamos más empáticos, no seas desgraciado y piensa en la familia de estas personas. Si se grabaron ese es su problema ese es su lío”.

