El conductor Choca Mandros se pronunció sobre el caso de Sofía Franco, quien ha desatado todo tipo de comentarios por nombrarse la consejera de Álvaro Paz de la Barra, alcalde de La Molina, esto luego de las fuertes revelaciones de Jamila Dahabreh.

El presentador de “Estas en Todas” destacó que la conductora esté buscando dejar atrás los enfrentamientos con Álvaro Paz de la Barra, y priorizar su objetivo de buscar un futuro en la actuación en México.

“Justo la estuve escuchando en ‘En boca de todos’ y ya el tema con ex o aún esposo está tratando de dejarlo ahí, está dándole más prioridad a su vida profesional y está bien, porque uno primero tiene que pensar en uno para luego pensar en los demás sobre todo en su hijo, qué es lo más importante para ella”, acotó.

Por su parte, Natalie Vértiz también envió un mensaje de apoyo a Sofía Franco tras su debut como actriz en México en medio de esta nueva polémica con su aún esposo y la popular ‘embajadora de Tulum’.

“Me alegro mucho por ella, se lo merece, es una persona súper chamba, que todo lo que ella se propone lo logra, así que le vaya de maravilla en su nueva vida en México”, añadió.

Sofía Franco se encuentra en México trabajando

¿Qué dijo Sofía Franco?

Sofía Franco se conectó desde México con el programa “En boca de todos” para pronunciarse respecto a las declaraciones de Jamila Dahabreh, quien confirmó haber tenido un romance con Álvaro Paz de la Barra.

Durante la entrevista, la conductora sorprendió al revelar que se ha vuelto la “consejera” de su expareja y padre de su hijo.

“Yo soy consejera de Álvaro, así a ustedes les suene qué loco. Todos los días hablamos y para bien, este tema también lo hemos tocado y creo que hay que darle un final porque no se trata de aparecer. Yo a esta hora del partido no me voy a estar poniendo en dimes y diretes, nunca lo he hecho”, explicó.

