El esposo de Susan Cristán, más conocida como la ‘Chola Puca’, Pablo Ramírez, descartó haberle agredido física y psicológicamente, aduciendo que si fuera cierto, habrían evidencias.

“Te hago una pregunta, yo mido 1.80 y peso casi 90 kilos. ¿Tú crees que una persona de mi peso y mi tamaño si golpea a una mujer del tamaño y peso de ella como ella lo indica, primero que se notaría automáticamente y segundo no me habrían dejado salir de la comisaría”.

Agregó haber sido intervenido por la policía cuando estaba con su hijo y no cuando estaba ebrio. “¿Quién dice que yo he estado en estado de ebriedad? A mí me han encontrado en mi cama durmiendo con mi hijo. Yo he estado fuera de mi casa y he llegado a jugar con mi hijo y yo y ella teníamos un trato para separarnos y no quiero hablar más de eso”.

Por su parte, Susan Cristán, más conocida como la ‘Chola Puca’, dijo que el tema ya está siendo visto por sus abogados y prefiere no tocarlo por el bienestar de su hijo.

“Sí, yo ya estoy con la denuncia, estoy con mi abogado y solamente por el momento, quiero estar tranquila y hacer lo que mi abogado me dice ¿No? Mi intención no es hacer un circo de todo esto porque tengo un hijito y yo no quiero que sea el perjudicado”.

En declaraciones para RPP, Susan Cristán contó que su esposo la amenazó con matarla. “Hoy día ha dicho que me va a matar, me va a enterrar en el parque. Son cosas que ya no puedo aguantar”.

