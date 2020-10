¡Se encienden las alarmas! La expareja de Chris Soifer, Jeicy, estuvo como invitado en el programa “Amor y Fuego”, donde tuvo que responder candentes preguntas sobre su vida sentimental conectado a un polígrafo para detectar si estaba diciendo o no la verdad.

Sin embargo, una de las preguntas causó el asombro de todos los asistentes en el set de televisión. Y es que le consultaron al dominicano si había dormido en la misma cama con Micheille Soifer, dejando entrever que podía haber sucedido algo entre ellos cuando aún era pareja de Chris Soifer.

“Si... Cuando pasó el problema de Yordy Reyna, ahí fue que me fui con Micheille a su casa, que vivía en Miraflores me acuerdo, y ahí fue que pasó. Un par de botellas, tragos, no tenía conciencia de nada... Me emborraché, y entre cuatro paredes tú sabes que los adultos nos callamos. Me pasó como Thalía, no me acuerdo”, manifestó el cantante.

En ese instante, la conductora Gigi Mitre interrumpió a Jeicy y aseguró que él sí se acordaba de dicho acontecimiento. “Él se acuerda perfectamente, porque me lo has contado a mi y todavía me dijo: ‘solo una vez’”, reveló la presentadora.

Jeicy revela que durmió con Micheille Soifer - Ojo

TE PUEDE INTERESAR