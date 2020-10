Chris Soifer estuvo como invitada especial en el programa “Amor y Fuego”, donde fue consultada por su actual ‘coqueteo’ con el empresario árabe Yaqoob Mubarak, con quien confirmó que solo tiene comunicación vía redes sociales.

Sin embargo, con lo que no se esperaba la exchica reality es que el programa emitiría un informe con declaraciones de su expareja Jeicy López, quien no dudó en arremeter contra ella.

“Chris me escribió la otra vez diciéndome que ya me había perdonado y que espera que yo también la perdone”, comenzó diciendo. En ese instante, la reportera del canal le consultó sobre los rumores que se desataron sobre un posible ‘affaire’ con Micheille Soifer, cuando era pareja de su hermana Chris.

“Ella me celaba con Micheille, tú sabes que las mujeres tienen un instinto (...) ¿Por qué crees que Micheille nunca se ha metido en los problemas de nosotros? Porque ella sabía todo. Chris me aruño delante de las dos hermanas”, expresó Jeicy.

Asimismo, cuando volvió a ser consultado sobre si había o no existido un romance con la popular ‘Michi’, no quiso ni negar, ni afirmar nada. “Lo que pasa es que hubo un día que pasó eso y ya. El que dijo eso fue Erick Sabater (...) Yo no te voy a decir eso", finalizó.

Ex de Chris Soifer sobre Micheille - Ojo

