Chris Soifer sorprendió a propios y extraños al revelar para las cámaras de “Modo Espectáculos” que ha vuelto a tener un acercamiento con su expareja Hernán ‘Churrito’ Hinostroza.

Y es que la menor de Las Soifer cuenta que el futbolista es la única expareja con la que mantiene comunicación y una amistad. “Hernán es mi amigo, es el único ex que es mi amigo. Me enseña con quien sale y yo le digo: ‘no, no me gusta, otra’. Es mi pata, soy su consejera, no mentira. Y justo ayer me vuelve a seguir”

El deportista se habría hecho presente en la cuenta de Instagram de la hermana de Micheille Soifer, tras comentar una sensual fotografía que habría subido. “Hernán ¿qué comentario has hecho, sobre qué video? Me acaban de enseñar, que gracioso”, le reclama la joven en un audio mediante WhatsApp.

Recordemos que Chris y el ‘Churrito’ tuvieron una relación en el año 2015, sin embargo siempre estuvo marcada por escándalos y hasta rumores de infidelidad.

